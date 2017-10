Academia de Guarapari organiza aulão de sipinning solidário

por Larissa Castro

Que tal praticar alguma atividade física em uma tarde de descontração, e ajudar a fazer o Dia das Crianças de meninos e meninas carentes ainda mais feliz com a sua solidariedade?! A academia Fit Box, organiza no próximo sábado (7) um aulão de spinning solidário, a partir das 16 horas, no 1º piso do Shopping Guarapari. As inscrições para o ‘1º Pedale por Uma Causa’ devem ser feitas antecipadamente na sede da da academia, no Bairro Itapebussu, e custam R$15,00 mais uma doação de roupas ou brinquedos infantis em bom estado. Todo dinheiro e produtos arrecadados serão destinados para instituições de apoio às crianças carentes.

Com vagas limitadas e sem restrição de idade ou sexo, o aulão será dividido em três horários e contará com professores que trabalham na Fit Box e dois convidados que vêm de academias de Vitória e Vila Velha, e são especializados na atividade escolhida. “Nós optamos pelo spinning porque a bike tem feito sucesso e conquistado cada vez mais alunos para as aulas. No sábado o time que estará à frente do aulão, vai preparado para animar e auxiliar aqueles que marcarem presença”, destaca um dos organizadores do projeto Rafael Barcellos.

Por ser tradição da academia realizar anualmente alguma ação solidária, qualquer doação para fortalecer o projeto, será bem recebida. “Colocamos vagas limitadas para este evento, por conta do espaço que conseguimos, mas qualquer ajuda é gratificante, pois estaremos beneficiando crianças que de fato necessitam. É um trabalho de mão dupla; os profissionais oferecem uma aula super bacana, e os alunos levam alegrias para diversos meninos e meninas”, conclui Rafael.

As doações serão feitas por funcionários da Fit Box na semana da criança. A instituição que será beneficiada ainda não foi definida, mas tudo indica que seja alguma localizada em bairros próximos ao Camurugi.

Informações: 27 3261-4798