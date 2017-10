Anchieta bate Vitória e é tri do Estadual de Beach Soccer

A seleção de Anchieta conquistou o título de tricampeã do Campeonato Estadual de Beach Soccer do Espírito Santo ao derrotar Vitória, na manhã deste domingo (01), por 6 a 5, no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, nesta cidade, na grande final da 17ª edição da competição.

O grande destaque da final foi Bruno Xavier, de Anchieta, eleito Melhor do Mundo FIFA em 2013 e 2014, autor de três gols. BX, como é conhecido, foi escolhido o Melhor Jogador da competição, assim como aconteceu em 2006, quando atuou por Cariacica. O Melhor Goleiro foi Gean, de Anchieta. E o artilheiro Leandro, de Viana, com oito gols.

A torcida, que veio em grande número de Anchieta, invadiu a quadra com gritos de “O Campeão Voltou”.

“Como disse no meio da semana: Decisão não se joga bem. Se vence. Foi um título da superação, da garra e da determinação. Vitória atuou também muito bem, foi adversário leal, que, da mesma forma, poderia ter ganhado o campeonato. O beach soccer do Espírito Santo está de parabéns, pois, se mostrou forte, apesar da grave crise que vivemos. Espero que o título sirva de exemplo para os governantes. Os problemas devem ser superados com dedicação, abnegação, honestidade e pensamento coletivo. Fico feliz pelo apoio que tenho da minha família linda, dos meus amigos, enfim, de todos os torcedores que estiveram aqui para prestigiar este esporte que me projetou para o mundo”, disse emocionado Bruno Xavier.

Viana derrotou Serra por 2 a 1 e ficou com a terceira colocação. Marcaram para Viana, Leandro e Diego. Para Serra, fez o gol Nicolas.