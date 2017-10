Associação Empresarial de Anchieta apresenta nova diretoria

Promovendo o desenvolvimento econômico em todos os setores, através do diálogo permanente entre os agentes econômicos e o poder público, aconteceu na última quarta-feira (27), a posse da nova diretoria da Associação Empresarial de Anchieta (AEA).

A Câmara Municipal de Vereadores, local escolhido para o evento, contou com a presença de dezenas de empresários, prefeito e vereadores. Adotando um modelo de desenvolvimento econômico que possibilite elevar o nível de riqueza e de qualidade de vida e ao mesmo tempo em que diminua as desigualdades de renda e seja ambientalmente sustentável, os empresários de Anchieta se mobilizam para que a sociedade civil tenha um papel muito importante neste processo.

Na ocasião, a palestrante convidada pela Associação, Márcia Santim, falou da experiência da cidade de Maringá, no Paraná, e outras cidades em que os empresários resolveram se movimentar. Márcia fez um breve relato sobre a conjuntura nacional, Brasília, corrupção e a crise econômica.

“As pessoas são responsáveis por pensar, planejar e serem guardiãs das cidades. São precisos três pilares: cooperação, capital humano e capital social. O engajamento de todos os setores, pluralidade dos atores fazem a diferença. Maringá é um exemplo perfeito onde os empresários arregaçaram as mangas se organizaram e tocam um projeto de crescimento sustentável desde 1995, quando foi fundado o movimento Repensando Maringá”, explicou Márcia.

Para o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, evento foi importante para mostrar que o papel dos empresários é fundamental. “Auxilia a administração da cidade. Temos tudo para uma formação do conselho de desenvolvimento de Anchieta como ferramenta aliada”, disse.

Marcos Kneip, que assumiu a presidência da Associação dos Empresários de Anchieta, acredita que sem o envolvimento das pessoas, das organizações não se consegue avançar. “Anchieta tem o turismo religioso e rural e também no petróleo, possibilidades amplas de criar frentes de desenvolvimento. Vamos no mesmo caminho de Maringá. Não podemos esperar o poder público. Vamos levantando potencialidades do município para construirmos um futuro melhor”, completou Marcos.

Apesar da posse do dia 27 de setembro, Marcos foi convidado pelo Prefeito para ser Secretário Municipal de Desenvolvimento e Integração conforme carta endereçada a AEA, e já vai se licenciar do cargo.