Câmara aprova projeto que prevê repasse de recursos a APAE  

A Câmara Municipal de Guarapari, na última terça-feira (03) em sessão ordinária, aprovou por unanimidade o termo de fomento que prevê um repasse de recursos para o Centro de Atendimento Educacional Especializado “Jandira Maria Ferreira Alves” – APAE Guarapari auxiliando desta forma, com recursos financeiros, a implementação de políticas de assistência social voltados ao amparo de famílias que necessitam de apoio e orientação especializada, saúde mental e cuidados especiais de seus dependentes.

A importância de R$ 44.000,00 que será repassada a entidade é proveniente de recursos do Governo Federal para a execução de assistência social às entidades de proteção social especial de média complexidade referente ao exercício financeiro de 2016, reprogramado para 2017 tendo vigência de 12 meses.

O Projeto de Lei 136/2017 indica o uso do montante com despesas referentes ao pagamento de oficineiros e aquisição de material de consumo alusivos ao projeto de oficina de dança, coral e teatro. Para o Presidente Wendel Lima a APAE é uma entidade de suma importância para Guarapari.

“Foi um projeto aprovado por unanimidade dos parlamentares e que não poderia ser diferente. As pessoas com necessidades especiais dependem integralmente do trabalho e dos profissionais da APAE para a melhoria na sua qualidade de vida e para a manutenção do quadro clínico, o que em muitos casos representa até o próprio direito à vida. Para suas famílias, a APAE representa o acesso a um serviço gratuito de qualidade para seus filhos, que exigem tratamento profissional e cuidado com carinho e atenção”. finaliza Wendel.