Conheça alguns destinos para aproveitar a primavera em Anchieta

Seja no campo ou no litoral, o município de Anchieta dispõe de uma excelente receptividade por parte dos empreendedores. Além de praias bucólicas e outras urbanizadas, a cidade conta ainda com caminhos rurais, que levam a agroindústrias que comercializam pães, licores, bolos, massas, doces, defumados e cachaça.

Praias tranquilas para se refrescar e curtir com a família os finais de semana não faltam. Há próximo à sede as praias Boca da Baleia, Quitiba, Além, Santa Helena, Balanço e Marvila, entre outras. Todas com águas calmas e ideais para fazer piqueniques e passar um excelente dia.

Além dessas, outras praias integram a beleza litorânea de Anchieta. Das 23 praias, há algumas com infraestrutura invejável como a da Areia Preta e Costa Azul, em Iriri; Castelhanos e Ubu.

Já na parte rural, os visitantes podem ainda desfrutar do clima de montanha e visitar propriedades onde são comercializados deliciosos produtos caseiros. Há dois circuitos, o dos Imigrantes, com acesso pelo portal às margens da BR 101, sentido Vitória x Cachoeiro de Itapemirim. O outro, o Vale Viver Corindiba, o acesso se dá também às margens da BR 101, na localidade de Jaqueira, sentido Jabaquara x Guarapari.

Na sede do município, os visitantes podem aproveitar os ótimos passeios culturais, religiosos e ecológicos. Uma dica é conhecer de barco a beleza do rio Benevente, do manguezal e das Ruínas Jesuíticas. Outra opção é desvendar a história e cultura da região no Centro Cultural e no Museu do Santuário Nacional de São José deAnchieta, onde também você pode fortalecer a sua fé. Na cidade ainda há o famoso mercado de peixes, igrejas centenárias e poços dos jesuítas.

O Santuário Nacional fica bem no centro da cidade, na parte mais alta, onde se avista a beleza do litoral de um lado e do outro, o manguezal intocável. O espaço recebe centenas de turistas diariamente, que vêm pedir graças ao padroeiro do Brasil.

CONFIRA A SUGESTÃO DE ROTEIROS:

1- Iriri

O balneário de Iriri concentra a maior infraestrutura hoteleira do município de Anchieta. Os turistas vêm dos mais distantes pontos do Brasil, para saborear os frutos do mar e a tradicional moqueca capixaba.

Hoje, concentra três mil habitantes e recebe em média na alta temporada cinquenta mil visitantes. O balneário é composto pelas praias: Santa Helena, Namorados, Areia Preta e Costa Azul. A lagoa da Conceição, divisa com o município de Piúma é outro atrativo turístico.

Iriri possui quarenta e sete Hotéis e Pousadas, trinta e um restaurantes, Agência dos Correios, Posto de Saúde, Departamento de Polícia, Posto de Venda de passagem de ônibus, ampla rede de telefonia e Internet, comércio desenvolvido como: lojas de souvenir, supermercados, farmácias, escolas, lojas de roupas, materiais de construção, entre outros.

2- Santuário Nacional de São José de Anchieta

É composto por um conjunto arquitetônico – Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Museu Nacional São José deAnchieta e Cela (quarto do “Apóstolo do Brasil”). Construída no século XVI.

O local é um santuário católico dedicado ao culto a São José de Anchieta e dele faz parte o complexo jesuítico formado pela Igreja de Nossa Senhora da Assunção, e as áreas da antiga residência jesuíta anexa, ambas tombadas como Monumento Nacional. No local, há museu, sítio arqueológico, biblioteca e centro de documentação especializados. O santuário também contam com um centro interpretativo que ilustra o papel e a obra do Apóstolo do Brasil e as vivências dos missionários jesuítas.

3- Praia de Ubu

Ubu é um balneário bucólico e límpido, suas águas são claras e calmas, e os turistas que por ali passam se encantam com sua beleza natural. O balneário possui uma boa infraestrutura hoteleira e bons restaurantes que servem a tradicional moqueca capixaba. É hoje importante praia de veraneio do município. No passado, pequeno povoado de pescadores.

4- Praia de Castelhanos

A praia de Castelhanos está situada no final do trecho do litoral entre a sede e Ubu, distante 5 km. Seu acesso é feito através da Rodovia do Sol ou de estrada pavimentadas, margeando praias e enseadas onde também é caminho para os andarilhos que percorrem os Passos de Anchieta. Graças à presença de recifes, durante as marés baixas se formam varias piscinas naturais de águas quentes onde habitam espécies de fauna e flora. São as poçinhas de maré, habitat natural e protegido pelo meio ambiente.

A praia de Castelhanos oferece também entretenimento e lazer em áreas especificas como: a prática de esportes náuticos, surf, vela, ginástica na praia, vôlei, peteca ou simplesmente uma boa caminhada pelas trilhas apreciando as áreas de preservação e o mar sempre azul.

5- Circuito Vale Viver Corindiba

Roteiro rural, em um vale repleto de belezas naturais com restaurantes, hospedagem e agroindústrias. Entrada Comunidades inseridas no roteiro: Jaqueira, Dois Irmãos, São Miguel, Duas Barras e Olivânia.

Acesso: Entrada no portal de Jaqueira, às margens da BR 101.

6- Circuito Rural dos Imigrantes

Roteiro rural, com diversas agroindústrias, cama e café e restaurante típico rural. Os moradores tem forte descendência italiana. Contempla as comunidades de Alto Pongal, Córrego da Prata, Alto Joeba e Dois Irmãos.

Acesso: Portal às margens da BR 101, sentido Vitória x Cachoeiro de Itapemirim.

7- Rio Benevente, Ruínas Jesuíticas e Manguezal

Área de preservação permanente. É um rio de planície e de águas tranquilas. Sua foz, em forma de estuário, é um viveiro rico em material orgânico, adequado à proliferação de crustáceos. Possui vegetação típica de manguezais, formando igarapés de beleza singular. Os rios Salinas e Arerá completam a bacia hidrográfica do município deAnchieta.

É ideal para passeios de descida e subida do rio de barcos e caiaques. O passeio pelo Rio Benevente começa pelo Porto da Colônia de Pesca, onde são oferecidas embarcações pesqueiras com fins turísticos, promovendo um atrativo inesquecível pelos manguezais. A viagem dura cerca de duas horas e propicia ao visitante conhecer a fauna, a flora e a história da região. O manguezal de Anchieta é um dos mais preservados do Estado.