Corrida solidária com largada em boate inova o calendário de Guarapari

por Larissa Castro

Que tal praticar corrida em uma das regiões mais bonitas e badaladas de Guarapari, curtir um som e ser solidário com aqueles que mais precisam? Pela primeira vez na Cidade Saúde, o grupo WVM Eventos organiza a Nigth Run- Etapa Guarapari. Com o objetivo de reunir atletas e amadores do esporte, em uma noite de descontração que terá percurso único de 7 km, o evento que acontece no dia 4 de novembro, a partir das 18 horas, na Boate Luazul, vai ser realizado para arrecadar alimentos que serão doados para o Recanto dos Idosos Santo Antônio. A cada taxa de inscrição paga, o atleta, que tem direito a um acompanhante não corredor, doará 1 kg de alimento para a retirada do kit corrida.

Com saída da boate, o percurso conta com trechos de asfalto, estrada de chão e as areias das belas praias de Bacutia, Peracanga e Guaibura. Ao retornar ao local, o atleta e o seu acompanhante poderão curtir muita música boa e degustar bons drinks que serão vendidos na LuAzul. “O objetivo do Night Run é envolver aqueles que se solidarizaram e fazer uma confraternização beneficente. Será um momento em que o espírito competitivo será deixado de lado e a diversão tomará conta”, explica o organizador do evento, Willian Martins.

Os cinco primeiros colocados irão garantir um troféu simbólico de participação, e os demais atletas levam para casa uma medalha representativa.Durante o trajeto haverá sinalização e apoio do Corpo de Bombeiros e Ambulância, além de água e alimentação para aqueles que estiverem correndo.

As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo site (clique aqui) ou pelo telefone. A cada inscrição feita, o atleta tem direito a um convidado para aguardar o final da corrida na boate. A retirada do kit será feita na hora do Night Run e a doação do alimento também. Leitores do folhaonline.es possuem 10% de desconto, e devem realizar a inscrição via telefone e se identificarem.

Informações: (27) 99914-4393.