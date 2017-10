Dia da Moqueca Capixaba é comemorado hoje (30) no ES

O fim de semana chegou com um gostinho ainda mais especial. Além de curtir uma boa praia, os turistas e moradores poderão festejar o Dia da Moqueca Capixaba, que é comemorado neste sábado (30). A iguaria capixaba pode ser encontrada facilmente nos estabelecimentos gastronômicos situados nas orlas do Espírito Santo.

A data escolhida, 30 de setembro, marca o aniversário do autor de uma citação conhecida pelo Brasil, “Moqueca é capixaba, o resto é peixada”. A frase de Cacau Monjardim, teve origem em uma viagem ao Estado da Bahia, quando provou e avaliou o gosto da iguaria do estado vizinho. Cacau não poupou esforços ao elogiar o prato capixaba em relação ao baiano.

O dia da moqueca capixaba foi instituído ao calendário da cidade de Vitória em 2012, por meio da Lei Municipal N° 8.813. Outra lei, na esfera estadual institui a moqueca capixaba com comida típica do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual N° 7.567 de 2003.

Moqueca Capixaba

A moqueca é um dos ícones do Espírito Santo. Conhecida pelo seu sabor inigualável, o prato é uma instituição essencialmente capixaba. O nome “moqueca” designa um estilo de preparar o alimento que consiste no cozimento sem água, apenas com os vegetais e frutos do mar e, ao contrário da moqueca baiana, a capixaba não recebe azeite de dendê e nem leite de coco.

A moqueca capixaba é feita na panela de barro, outro ícone capixaba. A panela de barro também já é reconhecida como Patrimônio Imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O prato é uma tradição trazida pelos índios há mais de 400 anos e, segundo chefs renomados, a receita atende aos quatro padrões que a gastronomia preza em um prato de qualidade: sabor, cor, perfume e consistência.