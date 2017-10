Grupo solidário realiza campanha para arrecadação de brinquedos em Guarapari

por Larissa Castro

Quem passar na filial da loja Casa das Variedades, localizada no Centro de Guarapari amanhã (30), entre os horários das 10h às 13h e 14h às 17h, vai se surpreender com a animação que estará o local em prol de crianças carentes. O Grupo Cheios da Graça, em parceria com a Sociedade São Vicentino de Paula, organiza pela primeira vez a campanha “Fabrique Sonhos. Doe um Brinquedo”, que tem como objetivo surpreender meninos e meninas no feriado do dia 12 de outubro, em que é comemorado o Dia das Crianças.

O grupo estará na frente da loja, convidando a todos que entrarem no local e realizarem a doação de um brinquedo para contribuir com a campanha. Crianças que entrarem na loja com os pais, vão poder se divertir com os voluntários que estarão fantasiados e pintando os rostos dos pequenos. “Vai ser um dia muito especial e de retorno para o nosso projeto que tem o objetivo de propagar a felicidade em uma data tão especial para as crianças. Serão 15 voluntários animando meninos e meninas que estiverem na loja e explicando para os pais como é fácil ajudar ao próximo, doando brinquedos em bom estado”, explica a fundadora do grupo, Marcela Gomes

A solidariedade será destinada para famílias carentes que são acompanhadas semanalmente pelo Grupo Vicentino, que pertence à Paróquia de São José e tem como lema do ano “Agindo Juntos Contra a Pobreza”. Mais de 100 crianças serão beneficiadas com o projeto. “Nossas ações são realizadas semanalmente. Oferecemos mantimentos e momentos de reflexão com as famílias que acompanhamos, e geralmente, campanhas como essa só acontecem no período de Natal. Este é o primeiro ano que as crianças serão presenteadas na data que é destinada à elas, e a gente fica muito feliz com isso. Iremos fazer parte de cerca de 150 sorrisos. E isso é muito gratificante”, conta a presidente do grupo Vicentino, Regina Lúcia Rocha.

Além do sábado (30), nos dias 07, 10 e 11 de outubro, a partir das 10 horas, a campanha “Fabrique Sorrisos. Doe um Brinquedo” também estará na loja Casa das Variedades, no Centro de Guarapari. Confira os trabalhos realizados pelo Grupo Cheios da Graça no Facebook (clique aqui)