Guarapari abre atividades da Semana do Idoso no Complexo Esportivo

Alertar sobre o cuidado com a saúde do idoso. Esse é o principal objetivo das atividades da semana do idoso que se iniciam neste domingo (1) à partir das 9 horas, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. Com o tema “Sonhos não envelhecem” a manhã vai contar com diversas atividades de promoção ao bem-estar.

De acordo com o gerente de esporte da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer (Sectur), Rudson Matos Souza, a ideia vem de um trabalho que o município faz com idosos desde o início do ano. “Atualmente temos a ginástica para idosos e o vôlei adaptado. São atividades que promovem um incentivo ao esporte, pois eles saem da ociosidade, se libertam da depressão e proporcionam uma melhora na qualidade de vida”, explicou Rudson.

Ainda segundo o gerente de esporte, atualmente participam do projeto mais de 200 idosos, entre homens e mulheres que praticam o vôlei adaptado no Ginásio do Polivalente (segundas, quartas e sextas, das 7h à 11h) e que participam da ginástica no Complexo Esportivo (terças e quintas , às 16h). Todas as atividades são acompanhadas por professores de educação física formados.

Se você ainda não conhece e quer participar, aproveite. A semana do idoso vai contar com palestras sobre saúde alimentar e bucal, um delicioso café compartilhado, aferição de pressão, e testes de glicemia. Já na parte esportiva, haverá um jogo amistoso entre as equipes de vôlei de Guarapari e Alfredo Chaves e um encerramento super dançante. Participe!