Igreja Metodista Wesleyana inaugura Centro de Convivência na Praia do Morro para atendimentos gratuitos

Desenvolver ações comunitárias, em Guarapari, sempre foi um objetivo presente para os membros da Igreja Metodista Wesleyana da Praia do Morro. Se antes já era uma constante, agora com um espaço apropriado para esse fim, os voluntários pretendem produzir ainda mais.

É que no último domingo (1), a igreja inaugurou o Centro de Convivência “Atos de Justiça” com a realização de uma ação comunitária e oferta de diversos serviços gratuitos a comunidade em geral nas áreas de saúde, jurídico, atendimento psicológico, beleza e palestras educativas, além de cursos e apoio profissional.

De acordo com o Pastor da Igreja Metodista Wesleyana da Praia do Morro, Milton Furtado a inauguração do centro juntamente com a ação comunitária atende a todos independente de credo, religião, raça, cor. “O importante é realizarmos o trabalho que Jesus nos ensinou, servir ao próximo e aplicar a caridade em todos os sentidos”, disse.

Já o pastor e Superintendente Distrital de Guarapari, Matheus Laurence, explicou que os metodistas entendem que o papel na sociedade, além de levar a palavra de Deus como direção, conforto para as pessoas é também um compromisso fornecer ferramentas que o ser humano viva de maneira digna e estruturada p vencer as dificuldades do dia a dia.

“Temos ações de distribuição de cestas básicas, agasalhos, auxílio a moradia. Mas só o assistencialismo não é suficiente, tem que se mobilizar para prover de fato ação social. Trazer a pessoa e dar a ela condições para que se torne autônoma em seus desafios pessoais, principalmente nesse momento de crise que o país passa”, completou.

Foram quase 500 pessoas atendidas durante a ação. A Banda Lyra de Ouro Guaraqueçaba esteve presente e deu um show durante apresentação. Participaram o Rotary Club Praia do Morro com doação de kits de higiene bucal e as dentistas Selma e Ryani Vilela realizaram a orientação bucal dos presentes. A Secretaria Municipal de Saúde com profissionais e estagiárias do curso de enfermagem da Cedtec, Senac e advogados e profissionais autônomos, também ajudaram e se envolveram na ação.

Para a voluntária e professora da escola bíblica, Rosane Cisneiros a ação foi positiva. “A comunidade veio e compareceu. Precisamos fomentar também o trabalho social, além do espiritual. Para mim é muito gratificante”.

E quem foi beneficiado com a ação também foi só elogios. Raimunda Pacheco, 50, disse que aproveitou de tudo um pouco. “Eles foram à escola e minha filha me falou sobre a ação. Sou moradora do Adalberto. Aproveitei de tudo, fiz unha, cabelo, atendimento médico, trouxe minha família toda, eu amei”, agradeceu.

