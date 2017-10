Pombos invadem escola e impedem aulas esportivas de alunos em Guarapari

por Larissa Castro

O que era para ser um espaço para a prática de atividades físicas na Escola Municipal Caic, localizada no Bairro Coroado, está servindo de moradia para pombos. Alunos que estudam no local e moradores das redondezas que utilizam a quadra poliesportiva como área de lazer ou para aulas e recreações, estão impedidos de entrar no local, por conta da quantidade de pombo que mesmo com tela de proteção, defeca no espaço, podendo causar doenças graves.

Os moradores do bairro tinham a quadra da escola como local para a prática de esporte, através da liberação do porteiro e da secretaria escolar. Sem esse meio de lazer, Robert Wiliam, 21, que é irmão de um aluno, relata a revolta com a situação. “No Coroado o único lazer que nós moradores temos é a quadra da escola. O pior de tudo é que os próprios alunos não têm direito de usar. Meu irmão e os amigos contam que eles ficam no pátio ensolarado durante as aulas de educação física e recreio, para não correrem o risco de pegarem doenças. O estado é crítico, mesmo com a rede que a prefeitura colocou há um tempo”.

Além do problema de saúde pública, outras necessidades se fazem presentes no local. “Os banheiros da quadra estão sem condições e não há equipamentos para a prática de esportes. Alguns vereadores se reuniram com membros da comunidade, mas eles não fazem ideia de que o caso é urgente. Lazer é tão importante quanto o estudo. São vidas correndo risco, pois os pombos rondam a escola”, frisa Robert.

Apesar de proclamar por urgência e atenção dos órgãos públicos, a prefeitura deve seguir os trâmites legais para o início de reformas, e recomenda que enquanto não se iniciam as obras, os frequentadores da escola devem evitar o oferecimento de alimentos para os pombos, pois isso é uma das causas que favorece na proliferação.

“Sobre a reforma da Quadra do CAIC, A Secretaria de Educação esclarece que foi autorizada a obra de reforma de toda a estrutura da quadra e banheiros.

O projeto já foi elaborado. O processo licitatório encontra-se em andamento, tendo publicação prevista ainda neste mês de outubro. A partir da licitação, a previsão de entrega da obra será de 06 meses.

No novo projeto, além de reestruturação de toda a área, foi contemplado fechamento com telas para contenção dos pombos que atualmente adentram ao local. Os banheiros serão reformados e adequados ao atendimento de todos os alunos, incluindo os portadores de necessidades especiais.

Paralelamente a esta ação, foram feitas visitas ao local pela Secretaria de Educação, Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria de Meio ambiente. A equipe do Centro de Controle de Zoonoses aplicou gel repelente na estrutura da quadra da escola e orientou para não ofertar alimentos aos pombos.

Atualmente a CODEG realiza a limpeza semanal do local, até que sejam iniciadas as obras de construção da nova quadra”, explica a prefeitura.