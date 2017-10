Prefeitura de Guarapari promove debate com tema violência contra a mulher

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal da Educação de Guarapari (Semed), em parceria com o Ministério Público, Delegacia da Mulher, Conselho Tutelar, Conselho da Mulher e Secretaria Municipal da Saúde (Semsa), realizou na última sexta-feira (29), no auditório da Semed um grande encontro para debater o tema da violência doméstica e sexual contra as mulheres. Tal iniciativa faz parte de projeto que vem sendo realizado deste o início do ano e tem como objetivo o enfrentamento a este grave problema.

Mais de 300 pessoas estavam presentes no evento. Entre os participantes, representantes da sociedade civil organizada, prefeitura municipal, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Polícia Civil e Ministério Público. No encontro foi levada a exposição a Lei Maria da Penha, que é a principal legislação brasileira para o enfrentamento da violência contra a mulher e que classifica os tipos de abuso nas seguintes categorias: violência patrimonial, violência sexual, violência física, violência moral e violência psicológica.