Prefeitura realiza campanha contra sífilis durante o mês de outubro em Anchieta

por Larissa Castro

A Sífilis e uma infecção bacteriana que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) tem infectado cerca de seis milhões de pessoas a cada ano no mundo. Por conta disso, o Ministério da Saúde faz um alerta à população e a Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta está promovendo uma campanha durante o mês de outubro.

A ação será coordenada pelo Centro de Testagem e Aconselhamento do município (CTA), que fica no Centro de Especialidades Unificada (CEU), ao lado da prefeitura. De acordo com a enfermeira da unidade, Larissa Groppo, existe uma atual epidemia mundial de sífilis. “No caso de Anchieta, apesar de ser um município pequeno, os casos positivos têm aumentado progressivamente”, alerta.

A enfermeira orienta que as pessoas procurem o CTA e façam o teste rápido, no caso de dar positivo, os pacientes são encaminhados para tratamento na rede municipal. “O teste e o tratamento são rápidos. Muitas pessoas podem estar infectadas e não saber”, disse Larissa.

Conforme informações técnicas do CTA de Anchieta, a sífilis e uma infecção bacteriana curável e exclusiva do ser humano e tem como principal via de transmissão o contato sexual. Pode ser transmitida também durante o período de gestação/parto de uma mãe com sífilis não tratada ou tratada inadequadamente para o feto. Embora raro nos dias de hoje, também pode ser transmitida por transfusão sanguínea.

Informações: CTA de Anchieta – (28) 3536-3282.

CTA-Centro de Testagem e Aconselhamento

Localização: Dependências do Centro de Especialidades Unificadas CEU

Contato: Tel/fax: 28-3536-3282 e-mail: ctaanchieta@yahoo.com.br

Horário para testagem: Das 07h às 09h, todos os dias da semana.