Semed realiza VI Torneio de Futsal para Jovens e Adultos

A Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), realiza nesta terça-feira (3), a abertura do VI Torneio de Futsal da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a partir das 18h30, no Complexo Esportivo “Maurice Santos”. Os jogos serão realizados no mesmo local na quarta-feira (4), e na próxima terça-feira, 10 de outubro.

A proposta do Torneio é promover a participação, intercambio social e esportivo, cooperação e inclusão dos alunos matriculados na modalidade EJA. O evento contará com a participação das escolas Benedita Martins de Souza no Ipiranga, Darcy Ribeiro no bairro São José, Ignez Massad Cola, no Itapebussu, além do Cemeja – Centro Municipal de Educação da EJA, em Santa Rosa.