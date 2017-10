Servidora de Guarapari tem livro publicado entre os mais baixados em site internacional

O mundo mágico e as fantasias invadem a história de Guarapari, isso é que acontece no livro “Apenas para os seus olhos” da escritora e funcionária pública municipal, Karla Nobrega. O livro, disponível no site Amazon.com, está entre os mais baixados, alcançando o primeiro lugar na última semana.

Karla, que é servidora efetiva e atua na Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), conta que seu livro surgiu a partir das investigações do sobrenome da família. O romance é inteiramente ambientado na cidade de Guarapari, uma viagem no tempo, passando pelos pontos turísticos como Praia da Areia Preta e as Ruínas, tudo isso com um toque de magia e amor. “A história começa bem antes da fundação da cidade e vai até o ano de 2011. Todos os personagens trazem um mistério e uma emoção que atraem a atenção do leitor”.

A escritora conta que o seu sonho agora é fazer o lançamento deste livro em Guarapari. “Preciso fazer a publicação deste livro e para isso tenho participado de algumas promoções na internet, me inscrevi no site do Amazon, onde ele pode ser baixado pagando um valor simbólico”. Ela conta que essas promoções e sites ajudam muito, só que não são suficientes para fazer a publicação. “Se alguém tiver interesse em ajudar pode me procurar porque qualquer ajuda é bem-vinda”.

O segundo livro já está a caminho e a servidora diz que virá ainda mais recheado de emoção e magia. “Ele já está quase finalizado, só que eu vou aguardar a publicação do primeiro e só depois ele chegará até os leitores. As pessoas que já leram o primeiro terão que esperar mais um pouco para a publicação do segundo”, finalizou a funcionária pública.

