Sinal analógico será desligado neste mês em Guarapari

Segundo o cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o sinal analógico será desligado em Guarapari no dia 25 de outubro e a partir desta data, apenas o sinal digital vai chegar às casas do município. A TV Digital é um novo tipo de sinal de TV gratuito que os canais de televisão abertos estão oferendo à população brasileira e que proporciona uma imagem sem chuviscos e fantasmas e um som sem chiados.

Qualquer televisor pode ter acesso ao sinal digital, inclusive os modelos mais antigos como os de tubo de imagem. Para isto, basta conectar o televisor a conversor e uma antena digital. Além da qualidade de imagem televisiva, o desligamento do sinal analógico irá proporcionar a expansão do serviço de telefonia 4G. A Prefeitura de Guarapari, em parceria com a Seja Digital, está orientando a população sobre a distribuição gratuita do kit digital, composto por conversor e antena digital. Os interessados devem comparecer à Central do Cadastro Único para agendamento de cadastro.

Quem já fez o cadastro e ainda não retirou seu kit deve procurar o CRAS mais próximo de sua residência, a Central do Cadastro Único no guichê da Seja Digital ou ligar para a Central do Seja Digital, no telefone 147.

A Seja Digital

Criada por determinação da Anatel, a Seja Digital (EAD – Entidade Administradora da Digitalização de Canais TV e RTV) é uma instituição não-governamental e sem fins lucrativos, responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil. A entidade tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV Digital, oferecendo suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para TV digital para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal.